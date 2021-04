Karfreitags-Fragen an kirchliche Verantwortungsträger und Protagonisten

Andechs : Kloster Andechs |

Nach Liturgie zur Todesstunde Jesu über die Grabesruh des Ostersamstag hinweg zum aufstrahlenden Licht des Ostersonntag, dem Sieg des Lebens über den Tod, dürfte die beste Zeit des Jahres sein, in sich und der Frage nachzugehen, inwieweit das bisherige Verhalten zu erklären und seine Fortsetzung zu verantworten sein soll!

Kommt es zur, einzig dem Geist Jesu entsprechenden Erkenntnis, kann und darf nur eine totale Umkehr, sowie die Beendigung und Aufarbeitung aller bisherigen Versäumnisse die Konsequenz zum Aufbruch in einen von christlichem Selbstverständnis geprägten Weg der Zukunft sein!

Mit seiner Konvertierung zur Altkatholischen Kirche hat Ex-Mönch Anselm Bilgri Medien-Echo eingeheimst, sowie der römisch-katholischen Kirche noch (s)einen Seitenhieb angeblich fehlender Reformfähigkeit mitgegeben, dabei tatsächlich allerdings nur die egozentrische Inakzeptanz seiner zeitgeistlichen Beliebigkeit moniert.Dem setzte er am 26. März in der 150. Ausgabe der Talkshow Ringlstetter im Bayerischen Fernsehen noch die Krone auf, indem er – als seine nunmehr erfolgte Heirat seines Lebensgefährten zur vermeintlichen Großtat der Kirchenerneuerung hochstilisiert wurde – einräumte, seiner schon als Jugendlicher bewussten Homosexualität folgend, Priester geworden zu sein, um einen ehrenwerten Beruf zu ergreifen, ohne heiraten zu müssen, gar können.Demzufolge also keine Berufung und schon damals der Vorzug der persönlichen Belange, vor denen der – somit nie vorhandenen – Profession: ein Verrat demnach von Anfang an!Vor diesen Hintergründen ergeben sich konkrete Fragen an kirchliche Verantwortungsträger und Protagonisten, dabei zunächst an Johannes Eckert OSB, Abt des Kloster Andechs und Barnabas Bögle OSB, Abtpräses der Bayerischen Benediktinerkongregation, wie es verantwortet werden konnte und kann, dass:1) beim Ausscheiden von Anselm Bilgri aus Kloster Andechs Millionen fehlten und diese trotz diverser Aufgaben der Kirche in bsw. Nothilfen und Entschädigung der Missbrauchs-Opfer, nicht zurückgefordert wurden,2) er als Mönch mit Armuts-Gelübde nicht Geschäftsführer der nach ihm benannten Münchner Unternehmensberatung, sondern deren Gesellschafter wurde,3) stillschweigend zugesehen wurde, wir er trotz seines Verrates an Kirche und Regeln des Hl. Benedikt in dessen behauptetem Geist Geschäfte machte, welche durch seinen Ruf als Richtung weisender und erfolgreicher Cellerar begünstigt wurden und werden, ob wohl eher angesichts der tatsächlichen Verläufe der Bock als Gärtner auftritt, sowie4) mit ausschließlich Stillschweigen darauf reagiert wird, wie Bilgri durch seine abstrusen Positionen gegen die kirchliche Lehre ungebremst weiter Gläubige in die Irre führt, dennwürde er heute mit einem Brustkreuz durch die Münchner Fußgängerzone laufen, wäre die allgemeine Wahrnehmung: ham‘s ‘n endlich zum Bischof gmacht!Stockstarre ist es jedenfalls nicht, was weder zur Begründung, noch als probates Mittel angeführt werden kann, diesen Auswüchsen zu begegnen, sowie sie zu beenden und aufzuarbeiten!Gerade zu Zeiten des synodalen Irrweges und des Missbrauches der Gottesmutter durch die militanten Bewegung von Maria 2.0 ist eine unmissverständliche Haltung im Hl. und österlichen Geist mehr gefragt, denn je!Erich Neumann, freier investigativer Journalist www.cmp-medien.deüber Kavalaris International Press Organisation https://kavalaris.press Medienunternehmer im Gesundheits- und JustizbereichAmbassador world peace day Berlin der Vereinten Nationen www.worldpeace-berlin.comPostfach 11 11, 67501 WormsGSM +49 160 962 86 676 | e-Mail e.neumann@cmp-medien.de© Bild: www.objektopia.de CC – Blitz über Kloster Andechs© Bild: www.sankt-bonifaz.de CC – Dr. Johannes Eckert OSB Abt der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München und deren Kloster Andechs© Bild: www.altettaler.de CC – Barnabas Bögle OSB, Abtpräses der Bayerischen Benediktinerkongregation© Bild: www.anselm-bilgri.de CC – Anselm Bilgri© Bild: www.chapman-foto-art.de CC – Erich Neumann