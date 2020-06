Anzeige

Maßnahmen für das Tierwohl

Da musste ich mir doch erst einmal die Augen reiben, als ich las, was unsere Bundesministerin Julia Klöckner in einem Interview erzählte. Auf einem „Fleischgipfel“ Veränderungen und zwar grundlegend wird angekündigt. Wenn ich es mir genau überlege, werden vielleicht all die Tiere in Zukunft besser behandelt werden dank Corona ? Was ist mit all den Berichten in der Vergangenheit in denen Tierquälerei in Ställen und Transportern zu Recht anprangert wurden. Warum konnte da kein Minister reagieren, nicht getraut ? Wie heißt ein Sprichwort „In allem schlechten muss man auch das Gute sehen“ und dies trifft nun auf die Massenware Fleisch zu, verbunden mit den schlimmen Zuständen der Tierhaltung, Corona sei Dank ! Aufgeräumt werden solle nun in der Fleischbranche, die Preise, wenn ich mich nicht verhört habe um 40 Cent das Kilo steigen. Da stell ich mir natürlich die Frage wie man mit einem solch geringen Betrag die Bedingungen der Tiere in ihren Ställen und Transportern verbessern will.Jeden Tag massenhaft Wurst und Fleisch auf dem Teller muss doch wirklich nicht sein. Die Gesundheit, der eigene Körper würde es einem auch danken mit weniger Zivilisationskrankenheiten die sich der Mensch selber züchtet, und man könnte sich wieder auf einen Sonntagsbraten freuen, den man einst sehr zu schätzen wusste.

