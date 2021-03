Anzeige

Bei der Bundestagswahl im September wird es für einige Parteien ein böses Erwachen geben

Ein Großteil der Bevölkerung hält sich an die Coronaregeln, verzichtet auf sehr viel was ein gutes Leben ausmacht, nicht wenige vereinsamen. Kinder werden um eigentlich alles gebracht. Versetzungen in ein nächstes Schuljahr für meine Wahrnehmung kaum möglich, fehlt doch der Stoff von fast einem Jahr. Homeschooling wird nicht allen ermöglicht, fehlen in Haushalten die technischen Voraussetzungen.Geschäfte rutschen durch die langen Schließungen in die Pleite, sowie auch die Gastronomie und das Hotelgewerbe. Und dann erhält man die Nachricht, dass sich zwei Mitglieder des Bundestages zum Thema Maskenbeschaffung bereichert haben sollen, Gelder zwischen 200.000 und 600.000 Euro wechselten den Besitzer. Laut Google erhält ein Bundestagsabgeordneter im Monat 10.083,47 Euro. Georg Nüßlein soll im Bankwesen beschäftigt sein, Nikolas Löbel soll Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Rhein Neckar Nord sein. Ich denke einmal, dass diese beiden Herren bei ihren Tätigkeiten mehr verdienen, als die Niedriglohnempfänger. Den Stimmen die laut werden, die Herren mögen auch ihre Plätze im Bundestag räumen, kann ich nur zustimmen, kann keiner mit soviel krimineller Energie im Bundestag geduldet werden. Man muss sich auch vor Augen führen, dass Arbeitnehmer schon wegen kleinerer Beträge ihren Stuhl räumen mussten.

Hört man zu was Menschen von unserer Regierung halten, muss man ganz platt feststellen, die Herrschaften, unsere Volksvertreter, verantwortlich für uns alle, bekommen nichts mehr gebacken.

Warum schafft es Tübingen ALLEINE seit Oktober 2020 durch Testungen die Zahlen der Infizierten niedrig zu halten. Warum konnten sie schon zum damaligen Zeitpunkt über Tests verfügen, und das Gesundheitsministerium nicht ? Das Dreamteam Spahn und Scheuer soll es jetzt richten, Taskforce für Corona-Tests, war als ich es hörte schon ein Schenkelklopfer. Im EU Vergleich liegt unser Land in der Teststrategie auf Platz 23, eine Armseligkeit. Über die Impfstoffbeschaffung, bei der auch Vertreter unseres Landes dabei waren, möchte ich nicht sprechen, der Text würde zu lang.

Was man aber feststellen kann ist, dass die Bevölkerung seit einem Jahr nicht mehr geduldig alles befolgen will, was „befohlen“ wird. Wie sagte unser Ministerpräsident Volker Bouffier im TV, die Menschen haben die Schnauze voll. Ok, das glaube ich auch, aber kam aus Wiesbaden ein Zeichen für die Bevölkerung, wir tun etwas für euch, kleine positive Schritte für all eure Entbehrungen ? Sollte da etwas gekommen sein, muss ich es überhört haben.

Ich denke einmal, dass am Sonntag den 26. September 2021 nach den ersten Hochrechnungen einigen Politikern die Gesichtszüge entgleisen werden.

