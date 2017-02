SV-Kurs Basic - vierter Selbstverteidigungskurs in Bredenbeck - SG Bredenbeck e.V. Abteilung Karate

Dazu eingeladen sind alle Interessierten ab 14 Jahren. Kampfsporterfahrung ist nicht nötig. Sensibilisierung für das Thema und Grundlagen, sowie auch rechtliche Aspekte der Notwehr werden beleuchtet.Eine funktionierende Selbstverteidigung muss einfach sein, damit man in einem Notfall handlungsfähig bleibt (und diese auch anwenden kann). Hebel ansetzen und spektakuläre Würfe vollführen sieht gut aus und funktioniert auch in der Theorie (mit Partnern die geduldig still halten), vermittelt aber ein falsches Bild der Realität.Inhalte:Notwehr nach §32 StGBVerteidigungshaltungenAbwehr gegen Fassen und UmklammernTechniken zum Schutz gegen Angriffe zum KopfAbwehr von TrittenUm eine gute Qualität und Betreuung an diesem Samstag zu gewährleisten ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher bitten wir vorab um eine verbindliche Anmeldung per Telefon oder E-Mail.Weitere Informationen auf: