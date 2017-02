Foto des Monats Februar 2017 – Die Schwimmbaderöffnung 1963

Ende der 1950er Jahre war das alte Freibad in Allendorf für die stark gewachsene Bevölkerung zu klein geworden und entsprach auch nicht mehr den zeitgemäßen hygienischen Anforderungen. Benachbart zum alten Bad wurde eine neue Anlage geplant, das alte Becken sollte später als Nichtschwimmerbecken genutzt werden. Die geplanten Kosten von 650 000 DM sollten von der Gemeinde mit Unterstützung des Kreises, des Landes Hessen und des Bundes aufgebracht werden.Das neue Schwimmbad wurde zwar noch in der Badesaison 1962 fertiggestellt, aber die Eröffnung wurde auf das nächste Jahr verschoben, um die frisch eingesäten Rasenflächen zu schonen. Am 23. Juni 1963 eröffneten Bürgermeister Heinz Lang (rechts) und der hessische Innenminister Heinrich Schneider (links) - hier umgeben von Mitgliedern der DLRG-Ortsgruppe Stadtallendorf und der Turnabteilung des TSV Eintracht – die Anlage. Schon in der ersten Saison verzeichnete das Bad bis zu 3000 Besucher pro Tag. Für die kommenden Jahre wurde der Aufbau eines Cafes geplant.Stadtallendorf verfügte damit für lange Zeit über eines der modernsten Freibäder in der Region. Für die DLRG Ortsgruppe bedeutete das neue Schwimmbad aber auch eine Herausforderung. Sie stellte zusammen mit den Schwimmmeistern die Badeaufsicht und führte Schwimm- und Rettungsschwimmkurse durch.Heinrich WegenerDIZ/Stadtmuseum StadtallendorfAufbauplatz 435260 StadtallendorfTel.: 06428/4498932oder 707-424info@diz-stadtallendorf.de