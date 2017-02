Kinder feiern Fasching – große Karneval Feier in Letter

Karneval in Letter – Ein Spaß für Große und Kleine

Seelze : Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule |



Am Sonnabend den 25. Februar 2017, wird bei der Sportgemeinschaft (SG) Letter 05 Karneval gefeiert. Erwartet werden wieder über 300 Teilnehmer. Die Party steigt um 15:00 Uhr in die Turnhalle der Brüder-Grimm-Schule (Grundschule Letter). Alle Kinder aus Letter und Umgebung sind herzlich zum Mitfeiern eingeladen.

Die Turnabteilung, die in diesem Jahr wieder den traditionellen Kinderfasching, den es übrigens schon seit mehr als 40 Jahren gibt, ausrichtet, hat sich einiges einfallen lassen um der Langeweile vorzubeugen.

Es gibt viele Aktionen zum Mitmachen, einen großen Geräteparcours zum Toben, Spiele und zum Gewinnen gibt es Kamelle. Vorbeikommen lohnt sich also wieder. Hallenschuhe mit heller Sohle sind mitzubringen. Die Kostenbeteiligung beträgt 2,- Euro für Kinder und 2,50 Euro für Erwachsene. Dafür bekommen Kinder ein Getränk und eine Waffel gratis.Die Kuchenecke ist frei zugänglich und bietet Kaffee, Kuchen und andere Getränke zu humanen Preisen auch zum Mitnehmen. Das Ende der Veranstaltung ist für 17:30 Uhr geplant.