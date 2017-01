Jahreshauptversammlung des Kirchen- und Frauenchores Rauschenberg

unterhaltsam, frisch und voller Elan, dann ist in Rauschenberg die Jahreshauptversammlung des Frauenchores.Werbung und die Termine für 2017 standen im Mittelpunkt bei der Jahreshauptversammlung des Kirchen- und Frauenchores 1906 Rauschenberg. Am Samstag, den 28.Januar trafen sich die Mitglieder des Chores im Hotel Lindenhof. Rückblickend erlebten sie in den Berichten der Vorsitzenden, des Chorleiters und der Schriftführerin das vergangene Jahr noch einmal. So sorgte mancher Bericht auch für Erheiterung und schöne Erinnerungen, trotzdem gab es auch die nüchternen Zahlen der Kassiererin und der Kassenprüfer. Ein wichtiger Anhaltspunkt für den Chorleiter ist die Chorprobenbeteiligung, die in diesem Jahr wieder bei 80 % lag. Hervorzuheben sind die zwölf Sängerinnen des Soprans. Sie erreichten allein, eine fast 90% Chorprobenbeteiligung. Insgesamt zehn Sängerinnen tummelten sich auf den Plätzen 1-3. Fünf Sängerinnen wurden zu Sängerinnen des Jahres ernannt, da sie in keiner Chorprobe fehlten. Nach einer kurzen Pause stellte die Vorsitzende mit Hilfe einer Power Point Präsentation die wichtigsten Termine und die anstehenden Aktivitäten vor. Es wird wieder ein sehr interessantes Chorjahr mit vielen schönen Auftritten. Hinzu kommt eine Werbekampagne, die bereits seit Januar aktiv ist und bis zum 6. März andauern wird. Verschiedene Plakate, Anzeigen und Flyer werden im gesamten Stadtgebiet zu sehen sein und auf die Schnupperchorstunde am 6. März hinweisen. Das Konzept des Erdbeerfestes soll angepasst werden, Ausflugsfahrten und eine Wanderung stehen ebenso auf der Agenda für 2017 wie ein neues Chorfoto. Personelle Veränderungen gab es nicht, da in diesem Jahr keine Wahlen waren. Mit der Ernennung eines Mitgliedes zum Ehrenmitglied beendete die Vorsitzende die Veranstaltung.Ernennung zum Ehrenmitglied: Lieselotte Nau und Edith Rous (in Abwesenheit)Termine: 06. März – Schnupperchor21. Mai – „Frauenchor on tour“ nach Sindersfeld und Anzefahr11. Juni – Erdbeerfest19. Juni – Erksdorf Jubiläum24. Juni – Nacht der Chöre13. August – Wandern30. September – SKW- Konzert28. Oktober – Momberg Jubiläum17.-19. November – Chorwochenende auf Hessenstein02. Dezember – Weihnachtsmarkt Rauschenberg17. Dezember – Weihnachtskonzert StadtkircheWeitere Infos zum Chor, Chorleiter und den Aktivitäten finden Sie aufwww.frauenchor-rauschenberg.de oder 06425-6122Gerne können Sie auch spontan jeden Montag unsere Chorprobe um 20 Uhr im Haus der Begegnung besuchen.