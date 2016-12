Die Grund- und Mittelschule wird jetzt fit4future

Das Projekt fit4future wurde 2004 ins Leben gerufen mit dem Anspruch, auf spielerische Art Bewegungsarmut, Übergewicht, Stress und Aggressionen frühzeitig entgegenzuwirken und so einen nachhaltig positiven Beitrag zur physischen und psychischen Gesundheitsförderung im Kindesalter zu leisten.„Die Gesundheit und die körperliche und geistige Fitness unserer Kinder sind die Grundvoraussetzung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Mit unserem Gesundheits-programm fit4future vermitteln wir Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren Freude an Bewegung, gesunder Ernährung und Brainfitness“, so Stiftungsgründer Dr. Hans-Dieter Cleven.Die ganzheitliche, wissenschaftlich begleitete Gesundheitsinitiative mit den Modulen Bewegung, Ernährung und Brainfitness startete als Bewegungskampagne im Mai 2005 in Hamburg und wird derzeit in Deutschland an über 700 Schulen, in der Schweiz an 640 Schulen in einem 3-Jahres-Programm an Grund- und Förderschulen umgesetzt. Über 300.000 Kinder, deren Eltern und Lehrer profitieren vom fit4future-Programm.Im ersten Jahr - Bewegung - erhält die teilnehmende Schule eine rote fit4future-Spieltonne, gefüllt mit pädagogisch getesteten Spiel- und Sportgeräten, die im Sportunterricht eingesetzt werden können und zu einer aktiven Pausengestaltung beitragen. Ziel des Moduls Ernährung im zweiten Jahr ist es, die Lebensgewohnheiten und das Essverhalten der Kinder langfristig und positiv zu beeinflussen. Im dritten Jahr gibt das Modul Brainfitness Kindern mit Hilfe der roten fit4future-Brainbox Impulse, besser mit Aggressionen, Stress und Konzentrationsschwierigkeiten umzugehen. Alle drei Module werden begleitet von Kommunikationsmitteln für Lehrer, Eltern und Kinder mit Hintergrundinformationen, Übungsvorschlägen und Ideen für den Unterricht sowie von Workshops mit unseren ausgebildeten fit4future-Coaches.Jetzt freuten sich die Rektorin der Eichenwaldschule, Jutta Gasteiger und die mit dem Projekt beauftragten Lehrerinnen Heike Bittner und Simone Dierheimer, dass ihre Schulen in den Genuss der Fördergelder kommen. Durch die Projektleiterin Frau Monika Grünwald wurden zwei Spieletonnen mit sehr anregenden Spielgeräten überreicht. Gleichzeitig kamen Kinder der Grundschule und Mittelschule in den Genuss eines von dem Sporttrainer Michael Faulhuber äußerst motivierend gestalteten Workshops. Im Laufe des Schuljahres gewinnen auch die Lehrkräfte zusätzliche Anregungen für die Vermittlung von Bewegungsfreude in verschiedenen Fortbildungsworkshops. „Über die Hälfte unserer Schüler verbringen inzwischen den ganzen Tag in der Schule. Da ist es wichtig, die Kinder in den Pausen und in der Mittagszeit spielerisch zu mehr Bewegung anzuregen und somit langfristig im Rahmen der Gesundheitserziehung die Freude am Sport zu fördern,“ meinte Jutta Gasteiger.Gez. Jutta Gasteiger, 19.12.2016