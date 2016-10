25 Jahre Neusässer Kammerorchester

Neusäß : Stadthalle Neusäß |

Jubiläumskonzert in der Stadthalle Neusäß

Das Neusässer Kammerorchester e.V. lädt ein: Feiern Sie mit uns 25-jähriges Bestehen! Das Jubiläumskonzert findet amumin derstatt.Wie jedes Jahr wartet auf das Publikum ein tolles Programm mit einem wunderbaren Solisten: Lassen Sie sich von Dirigent Wolfgang Weber nach Spanien entführen – zunächst mit W.A. Mozarts eindringlicher Ouvertüre zu „Don Giovanni“. Danach hören Sie das temperamentvolle „Concierto de Aranjuez“ von Joaquín Rodrigo für Gitarre und Orchester. Der Solist des Abends, Dimitri Lavrentiev, studierte klassische Gitarre in Russland und Deutschland und unterrichtet mittlerweile am Leopold-Mozart-Zentrum für Musik der Universität Augsburg. Daneben ist er Mitorganisator des Augsburger Gitarrenfestivals und tritt mit zahlreichen nationalen und internationalen Künstlern auf.Den krönenden Abschluss bildet die“ Sinfonia a gran orquestra in D-Dur“ des Komponisten Juan Crisóstomo de Arriaga, der auch als „spanischer Mozart“ bezeichnet wird.