Jugendkultur im Jugendkulturhaus! Selfie-Contest in Neusäß

Das Jugendkulturhaus STEREOTON gibt Jugendliche zwischen 14 – 27 Jahren die Möglichkeit, die alltäglichen Selfies in Szene zu setzten. Dabei wollen wir entdecken, welche_r junge_r Künstler_in sich mit welchen Ideen in den Mittelpunkt stellt. Die Fähigkeiten, die diese Jugendkultur prägt werden aufgezeigt und gefördert. Die Stärken der heutigen Jugend werden herausgearbeitet und es wird aufgezeigt, dass dies ein Teil der Jugendkultur ist.Ab 20 Einsendungen veranstalten wir eine Ausstellung und eine Vernissage mit Prämierung.Wir prämieren die Besten drei Fotos mit 100 €.Und so funktioniert‘s:Step 1: Mit dem Handy ein Selfie schießenStep 2: Vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember 2016 - ein Selfie pro Person- einreichen (mit Kontaktadresse).Ausgeschlossen sind gefährdende, sowie diskriminierende Bilder.Wo?--> Per Mail: stereoton@jugendkulturhaus.de--> Per Facebook: Jugendkulturhaus Stereoton Neusäß--> Oder persönlich im Stereoton (Daimlerstraße 3a) auf einem Datenträger vorbeibringen