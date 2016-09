Handmademarkt Herbst Haus Radegundis in Neusäß-Steppach

In der jetzt kommenden dunklen Jahreszeit werden gerne Kerzen angezündet, dazu passend wurden von den Schäfflerbach Werkstätten in Augsburg Adventskerzen, Blütenkerzen, Christbaumkerzen, Konische Kerzen, Teelichter und zylindrische Kerzen angeboten. Es sind ausschließlich handwerklich gefertigte Unikate aus sehr hochwertig gereinigtem Bienenwachs.Wer sich über die Arbeit in den Schäfflerbach Werkstätten genauer informieren möchte, hier die Website: www.schaefflerbach-werkstaetten.de.Die Ulrichswerkstätten Schwabmünchen boten Kissen aus Zirbenholz für den besseren Schlaf und damit für die Gesundheit an. Außerdem gab es Bilder von verschiedenen Künstlern, die in den Ulrichswerkstätten arbeiten, zu sehen.Fantasievolle Kreationen zeigten:„Mein Lieblingsladen“ - praktisches Genähtes, Mützen, usw.„Minder of Natura“ - für Neurodermitis Hautpflege, Badezusätze„Hobbykunst Dachau“ - Schmuck, Weinflaschenverschlüsse, Vasen„Kollers Color“ - Kästchen in allen Größen mit gemalten MotivenEs gibt noch einen zweiten Teil über diese Ausstellung.