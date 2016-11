Windmühle Neu Bukow - Mühlentour Mecklenburg-Vorpommern Station 11

Neubukow : Windmühle |

Die Galerieholländermühle in Neu Bukow wurde 1910 erbaut und war bis 1991 in Betrieb.

1937 wurden Bilausche Ventikanten-Flügel angebaut, die modernste Form von Windmühlenflügeln.Bis 1991 war der Mühlenbetrieb aktiv, nach der Stillegung blieb der gesamte Machinenpark erhalten.Eine kleine Gaststätte und ein Mühlenverein sollten nun den weiteren Bestand der Mühle sichern, allerdings funktionierte das nur bis 2007. Es setzte ein Verfall des Bauwerks ein…1911 wurde die Mühle privat erworben und ein Umbau zu Wohnzwecken begann…Glücklicherweise waren die neuen Besitzer sehr am Erhalt der historischen Technik interessiert und versuchten diese in die neue Wohnwelt zu integrieren.Am Anfang der Sanierung musste zunächst der Hausschwamm bekämpft werden, dieser hatte sich bis zum 2. Stockwerk „hochgefressen“.Befallene Holzbalken und Böden mussten ausgetauscht werden, das Mauerwerk wurde entsprechend behandelt. Der nächste Schritt war die Sanierung von aussen, der Mühlenkörper wurde mit neuen Holzschindeln eingedeckt, die Mühlenhaube wieder instand gesetzt.Beim Innenausbau wurde die vorhandene Technik soweit möglich an ihrem alten Platz gelassen und in die Gestaltung der Wohnräume mit einbezogen. Auch die Fenster wurden entsprechend dem historischen Vorbild erneuert bzw. instand gesetzt.Wenn diese Mühle nun auch nicht mehr im Wind dreht ist sie äußerlich als markante Landmarke erhalten und durch Ihre neue Nutzung als Bauwerk auch für die weitere Zukunft gesichert…Und wer einmal Urlaub „in der Mühle“ erleben möchte hat die Möglichkeit diese besondere Ferienwohnung anzumieten.