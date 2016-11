Kriegsvorbereitung der NATO

Haben wir nicht mitbekommen das die Bundeswehr in Litauen an der Russischen Grenze steht? Die Nato stationiert 1000 Soldaten in Litauen, darunter 650 von der Bundeswehr mit deutschen Leopard-2-Kampfpanzern.Will den keiner aus zwei Weltkriegen lernen?Und was machen unsere Medien und Politik? Sind wir alle so blind vom US Wahlkampf? Oder den dem Politikrummel und Heilsversprechungen für die nächste Wahl? Blind von EU, TTIP, CETA?