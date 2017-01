München : Marienplatz | .

Baum der Erkenntnis

31.01.2017(c)ZauberblumeSo heißt es in der Bibel.Da steht geschrieben:Baum der Erkenntnis.Erkenne die Weisheit.Baum der AufopferungDeine Hilfsbereitschaft ist willkommen.Baum der Menschenliebe.Liebe den nächsten wie dich selbstPflanze den Samenkorn.Pflege und hüte ihn.Lass ihn wachsen den Baumstammund mit vielen Ästen.Monatelang zeigt er Kahlheit.Im Winter keine Blätter.Sei geduldig mit ihm.Zeig deine Ruhe nicht nur dir.Weg ist des Winter Schnee.Kommt die Frühlingsfee.Sieht all die Bäume und Weiden.Wird den Baum mit Blätter bekleiden.GedankenspurenEs sprach die Zauberblume danach.Es kommt immer was Gutes nach