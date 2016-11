Erlinger Bushidokai Leiter als Referent in Zwickau

Leider waren nicht so viele Teilnehmer wie erhofft bei diesem Seminar anwesend, was aber auf der anderen Seite ein Vorteil für die interessierten Anwesenden war, da sie hierdurch mehr von der Erfahrung von Wolfgang Wimmer mitnehmen konnten. Unterrichtet wurde vom 1. Vorsitzenden des VAK e.V. Jiujitsu, Aikido (-jitsu) und Iaido. Daneben wurde noch Taekwon-Do und Krav Maga angeboten.Abends traf man sich in einem chinesischen Restaurant - hier gesellte sich auch Rolf Gerisch und Kai-Uwe Kunz dazu und es wurde ein sehr netter, unterhaltsamer Abend.Am Sonntag stellte sich dann zusätzlich noch Thomas Karnatz und Rene Diessner ihren Prüfungen im Iaido zum 3. KYU, welche beide erfolgreich absolvierten.