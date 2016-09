die einen zum Nachdenken bringen.In meinem Fall eine sehr schöne Überraschung.Da komme ich nach Hause und durchforstein Gedanken mein Kochbuch, um zu schauenwas in die Töpfe kommt.Und plötzlich kommt – ein mir sehr bekannterund liebenswürdiger Hund entgegen.Mein Blitzgedanke war:„Hey – das kann gar nicht sein“,das ist unmöglich!“Denn dieser Hund lebt bei meiner Schwester undihrem Freund fast 400 Kilometer entfernt von hier.Und da höre ich schon Gelächter und meine Schwesterfliegt mir in die Arme.Was für eine riesige Überraschung... so was vongelungen, weil mit keiner einzigen Silbe hat sie(meine Schwester)auch nur ansatzweise eine Bemerkung fallen lassen.Da kann man mal sehen, was einem das Herz totalaufgehen lässt.Manchmal sind es die kleinsten Dinge in unseremLeben, die uns so oft begegnen, ohne das sie unsgroß auffallen.So hab ich mal einen Moment lang überlegt, was dennheute bis dahin meinen Weg gekreuzt hat.Da war das alte Ehepaar (ca. 80 Jahre oder älter), dasHand in Hand durch die Stadt schlenderte – ihre Gesichterstrahlten und man konnte deutlich sehen, wie glücklich dieBeiden miteinander sind.Dieses kleine Kind, das sich so sehr freute, weil es einEis bekommen hat.Der Hund, der dankbar Wasser aus einer Schlüsseltrank, die ein netter Wirt extra für die Vierbeiner aufgestellthat.Die freundliche Dame, die mir die Tür ins Geschäft aufhielt.Die Vögel, die sich freuen und endlich mal wieder singen,weil Petrus es – nach langer Zeit – regnen lies.Der Mann, der mir seinen (noch nicht abgelaufenen)Parkschein überlies.Die Sonne, die sich immer mal wieder durch die Wolkenkämpfte.Auf der einen Seite schien sie und auf der anderen Seiteregnete es, so das sich ein toller Regenbogen gebildet hat.Also.. es waren einige Dinge heute dabei, die einem imnach hinein in den Kopf kommen, wenn man sich die Zeitnimmt und mal kurz nachdenkt.Alle Dinge haben einen ein Lächeln ins Gesicht und auchins Herz gezaubert.Es geht und ist so einfach.Wir sollten alle, jeden Tag, mit offenen Augen und Herzendurch die Welt gehen.Am Ende eines jeden Tages wird es ganz sicher mindestenseine Sache geben, die uns im nach hinein ein Lächeln zaubert.Ich für meinen Teil habe heute oft gelächelt und es tut mirgut und ich freue mich, dass mir all diese kleinen Dingein den Kopf gekommen sind.Also: immer mit wachen Augen und großem Herzen sehen,ob bei der Arbeit, unterwegs oder zuhause.Es sind keine kleinen Wunder, die geschehen.Es sind alltägliche Dinge, die uns allen so oft gar nichtmehr auffallen, weil die Zeit so schnelllebig geworden ist.Lasst euch auch mal Zeit, schaut genauer hin.SEHE – GEBE – LEBE - LIEBE