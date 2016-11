Nils Becker schwimmt Bestmarken bei den Hessischen Jahrgangsmeisterschaften 2016

Am Wochenende kämpften im nordhessischen Baunatal 384 TeilnehmerInnen aus 43 Vereinen im Sportbad des Aqua-Parks um die Hessische Krone auf der Kurzbahn. Im Gegensatz zu den Vorjahren verzeichnete Ausrichter KSV Baunatal mit 2053 Einzel- und Staffelmeldungen ein deutliches Plus. Neben der offenen Wertung wurden die Jahrgangsmeisterschaften in der Wertung 1997-2003 weiblich/1997-2001 männlich ausgetragen. Mit Sarah Köhler, Jan-Philip Glania (beide SG Frankfurt) und Marco Koch (DSW 1912) testeten gleich drei Olympia-Teilnehmer von Rio 2016 ihre aktuelle Form und drückten ebenso wie Marco di Carli (SG Frankfurt) der Veranstaltung ihren Stempel auf.Für den Marburger SV gingen Nils Becker, Anna Frank (beide Jg. 2000) und Sabrina Försterling (Jg. 1997/JuniorInnen) aus der Leistungsgruppe von Trainerin Nathalie Richter an den Start.Nils Becker profitierte nicht zuletzt von dem in den Herbstferien absolvierten intensiven Trainingslager und zeigte zwei Toprennen auf den Bruststrecken. Schon am Samstag präsentierte er sich über 100 m auf dem Punkt leistungsstark, so dass er seine bisherige Bestmarke mit 1:16,49 Minuten um zwei Sekunden toppte und auf einem guten 15. Platz landete. Dass Nils „auf Kurs“ ist, bestätigte auch die Trainerin nach seinem Start im Brustsprint am Sonntag. Hierbei schlug er mit neuer persönlicher Bestzeit in 0:33,50 Minuten nur knapp hinter Nils Peppler vom TV Wetzlar (33,49) im Ziel als Sechster an.Auch Anna Frank stand dem in Nichts nach. Neben Vereinskameradin Sabrina Försterling schwamm sie technisch auf der perfekten Welle gen Bestmarke in 0:29,53 Minuten. Allerdings wurde sie aufgrund eines Wacklers beim Start disqualifiziert. Den Leistungssport mit dem Doppel-Studium zu vereinen, dieser Herausforderung stellt sich seit geraumer Zeit Routinier Sabrina Försterling. Zwar ist es nicht leicht an alte Erfolge anzuknüpfen, dennoch sicherte sie sich zwei Top-10-Platzierungen über 50 m Freistil (9.) und 50 m Rücken (7.) in der Junioren-Wertung (Jg.97/98).Foto: Ines Peters-FörsterlingVideo: Sabrina Försterling und Ines Peters-Försterling