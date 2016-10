3. VIPER - Fahrer -Treffen vom 25. bis 27.09.2016

der Marinekameradschaft Wilhelmshaven am Bontekai. Wie in den Jahren zuvor, berichtete die "Wilhelmshavener Zeitung" über das Treffen.Kein Hotel kommt gegen die Atmosphäre und die exponierte Lage des Heimschiffs Arcona an, das gegenüber derliegt, den früheren Liegeplätzen der Landungsschiffe des 1. und 2. Landungsgeschwaders. Deshalb wurde die Arcona zum dritten Mal als Unterkunft gewählt. Wenige ehemalige waren mit Ihrem Wohnmobil angereist. Sie nutzten die Stellplätze der Schleuseninsel.Alle, der inzwischen aufangewachsenen Bordgemeinschaft, konnten in diesem Jahr daran teilnehmen. Sieben von Ihnen hatten auch Ihre Ehefrauen mitgebracht.Der erstedes Treffens war der Kameradschaftsabend an Bord der Arcona am Freitagabend. Viele Erinnerungen an die gemeinsame Zeit von 1967 - 1969 an Bord der Viper, insbesondere mit den neu hinzu gestoßenen Kameraden, wurden ausgetauscht.Nach einem freien Vormittag am Samstag, fand nachmittags die gemeinsame Besichtungstour desmit dem Hafen - Besichtigungsbus statt.Die frei zur Verfügung stehenden Stunden wurden u. a. zur Besichtigung des Marinemuseums und zum Besuch der letzten zwei Marinekneipen genutzt.Nach einem gemeinsamen Essen im Restaurant, wurde ein, gebaut auf der Werft unseres Präsidenten Hans Haase, zünftig in der Messe der Arcona. Mit Gitarrenmusik und Gesang klang der Samstagabend aus.Das Abschieds - Frühstück am Sonntagmorgen wurde genutzt, um den Termin und das Programm für das nächste Treffen in 2017 zu besprechen.Dieser Termin wurde auf das erste Oktoberwochenende in 2017 gelegt. Das ist das Wochenende an dem die Feierlichkeiten rund um den Jade - Weser - Port - Cup stattfinden.Den(Traditionssegler - Regatta) wird die Bordgemeinschaft Viper auf einem Törn mit dem Kutterdes Marinemuseums Wilhelmshaven begleiten.Der Zweimaster wurde inzwischen für die Begleitfahrt auf dem Jadebusen gechartert.Am VIPER - Treffen in 2017 Interessierte wenden sich an den Autor des Berichtes.