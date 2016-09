Volkslauf Oberschleißheim - Reinhard Fuhrberg gewinnt seine Altersklasse

Reinhard bereitet sich auf einen weiteren Landschaftlauf vor und nahm Oberschleißheim als weitere Trainingseinheit wahr. Bei sonnigen Wetter nahm Reinhard am Oktoberfest-Lauf in Oberschleißheim teil. Der flache Kurs um die Regatta Strecke musste Reinhard für die 10 km 2 mal umrunden. Im Ziel blieb für ihn die Uhr bei 47:45 Min stehen und er konnte damit als 48. des Gesamtfeldes den Platz 1 in seiner AK M60 belegen.Mandy Krause und Detlef Oppermann waren zu der Zeit in Vinnhorst und in Hannover beim Eilenriede Fünfer unterwegs. Auf der 10 km Strecke in Vinnhorst - hier sind zwei Runden am Kanal und durch den Wald zu Laufen - erzielten die beiden Läufer gute Ergebnisse. Mandy lief 43:23 Min und wurde damit 2. Frau und 1. in ihrer Altersklasse. Detlef war nur kurz hinter Mandy und kam mit 43:55 Min ebenfalls als erster seiner AK M60 ins Ziel.Ein weiterer Start erfolgte für Mandy und Detlef beim Eilenriede Fünfer. Hier findet sich in der Regel ein starkes Feld ein, für gute Platzierungen muss man schon gut unterwegs sein. Mandy lief auf dem flachen Kurs durch die Eilenriede sehr gute 20:39 Min und wurde damit 4. Frau und 3. ihrer AK. Detlef folgte kurz darauf und kam mit 21:00 Min ebenfalls als 3. seiner AK M60 ins Ziel.Die letzten großen Ereignisse stehen an, so warten die Läufer noch auf den Benther Berg sowie auf den Harzgebirgslauf. Dann wird es wieder etwas ruhiger mit den Wettkämpfen.