Lehrte : Turnhalle Am Waldbad Arpke |

Für die Vereinsmeisterschaften der Kinder des TTC Arpke am 10.12.2016 bleiben noch die Ergebnisse nachzumelden:

In der Leistungsklasse Schülerinnen A belegte Isabel Meyer den ersten Platz, in der Konkurrenz der Schülerinnen B siegte Sina Falk.Bei den Schülern B errang Tom Berger den ersten Platz, gefolgt von Tjark Schmalfeldt (2. Platz) und Henri Dannheim (Platz 3).Bei den Schülern C I kam es zu folgender Rangfolge: 1. Platz für Raphael Wurst, 2. Platz für Alessio Schick, 3. Platz für Mika Rakebrandt, 4. Platz für Lennart Hilmer und der 5. Platz für Alexander Schridde.In der Leistungsklasse der Schüler C II ergab sich folgendes Bild: 1. Platz für Theo Bönisch, 2. Platz für Tim Ditrich, 3. Platz für Elisa Meyer und der 4. Platz für Caronline Hilmer.Der TTC Arpke und insbesondere die Jugendabteilung bedankt sich bei den Kindern für ihren Einsatz und für ihr Engagement. Die fast vollständige Teilnahme der spiel- und noch nicht spielberechtigten Kinder bestätigt das erfolgreiche Zusammenwirken zwischen den Kindern und dem Trainerteam.geschrieben von Wolfram Wurst, C-Trainer TTC Arpke