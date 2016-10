Bothfelder Waldlauf - Mandy Krause vom Post SV Lehrte läuft 5 und 10 km

Der TUS Bothfeld hatte über verschiedene Strecken eingeladen, darunter über 5 km mit 2 Runden und auch über 10 km mit vier Runden durch den herbstlichen Wald. Vom Post SV Lehrte war nur Mandy Krause am Start, dafür lief sie aber die 5 km und danach noch einmal die 10 km Strecke.Beim 5 km Lauf waren zusammen mit Mandy noch 206 Läufer und Läuferinnen am Start. Mandy begleitete Jannik welcher die Strecke in 25:21 Min beendete und in seiner Klasse gewann. Mandy kam mit 25:22 Min auf den 4. Platz ihrer Klasse.Gut eine Stunde später war sie erneut im Startblock, hier dann auch wieder mit sehr starker Konkurrenz im Frauenfeld. Unter den 112 Läufern kam sie mit 44:11 Min als 23. des Gesamtfeldes und als 2. ihrer Klasse ins Ziel. Der 1. Platz wurde bei den Frauen diesmal mit 36:29 Min und Streckenrekord vergeben.