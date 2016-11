Dankeschön-Feier der Stadt Langenhagen

Langenhagen : Forum Langenhagen |

Unter dem Motto "Wir sagen Danke" hatte die Stadt Langenhagen Helferinnen und Helfer in der Flüchtlingshilfe zu einer Feier ins Langenhagener Forum eingeladen.

An diesem gemeinsamen Nachmittag konnten es sich die Gäste so richtig gut gehen lassen. Nachdem sie vom Bürgermeister, der Integrationsbeauftragten, der Leiterin des Teams Sozialberatungsdienstund dem Vorsitzenden des Integrationsbeiratsbegrüßt worden waren, wurden die Gäste, unter anderem auch ehrenamtliche Mitarbeiterinnen deshervorragend von der Bläserklasse der IGS Langenhagen und der Gruppe "Herzen in Terzen"- Das Beste von gestern bis übermorgen unterhalten.Zu diesem schönen entspannten Nachmittag gehörte auch ein Buffet mit leckeren Angeboten.Zum Schluss der gelungenen Feier konnte man sich zusammen mit den vier charmanten Damen von den "Herzen in Terzen" fotografieren lassen.