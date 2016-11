Bücher für den Adventkalender im Antiquariat Hören & Lesen der AWO

Das betrifft nicht nur Bücher rund um das Thema Weihnachten, sondern auch Lesestoff aus verschiedenen Fachgebieten wie Back- und Bastelbücher, Märchen und Legenden oder Bildbände und Krimis. „Warum nicht Bücher im Adventkalender verschenken?“ fragte sich Beatrix Melis, Psychologin und zuständige Arbeitstrainerin bei der AWO. Ihr liegt die Leseförderung bei jungen Menschen ganz besonders am Herzen, weiß sie doch wie wichtig die Kulturtechnik des Lesens für den Schulerfolg ist. „Lesen ist für jedes Alter eine tolle Beschäftigung!“ stellte sie fest.Das AWO Antiquariat Hören & Lesen wird als Zuverdienstprojekt betrieben. Es handelt sich dabei um eine Beschäftigungsmöglichkeit zur beruflichen Rehabilitation für Menschen mit psychischen Erkrankungen, körperlichen Behinderungen oder Suchtproblematiken. Betroffene finden hier einen individuellen Platz im Bereich „Laden/Verkauf“ zur Tagesstrukturierung, persönlicher Anerkennung und individueller Stabilisierung. Der Verkaufserlös kommt ohne Abzüge dem Buchladen zu Gute.Zu den Öffnungszeiten sind Bücherspenden im Pavillon, Lechstraße 5, Landsberg, stets willkommen: Montag von 10 Uhr bis 16 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr und am Freitag von 10 Uhr bis 17 Uhr. Geöffnet ist zusätzlich an allen Samstagen vor Weihnachten in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr.