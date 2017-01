Kunst aus der Dose - Triste Betonwand im Jugendzentrum weicht einem bunten Graffiti

Beim Graffitisprayen arbeitet man vom Hintergrund zum Vordergrund und von dunkel nach hell. Die frei Hand gesprühte 3D-Grafik erhält mit Licht und Schatten die nötige Tiefenperspektive.Der 28jährige Sprayer mit Künstlernamen "Lachs" kennt die Augsburger Graffiti-Szene gut. Er ist seit über sieben Jahren aktiv und ist auch Mitglied im Augsburger Graffitiförderverein "Die Bunten". Hier können Jugendliche den kreativen Umgang mit der Sprühdose erlernen. Zusammen mit den Mitgliedern des Vereins findet ein regelmäßiger Austausch über Skizzen, Veranstaltungen und Projekte statt. An legalen Flächen in der Region, den sogenannten "Schwabenwänden", machen sie mit ihrer Sprühdosenkunst die Welt für uns alle bunter. So bekommen die Bürger einen Blick, wie vielseitig Graffiti generell ist und in welcher Qualität diese Kunstform existieren kann.Wenn Patrick Bastian mit der Sprühdose auf der Straße arbeitet, hat er schon viel erlebt. Das geht vom Polizeieinsatz bis hin zu viel Zuspruch von Bürgern. Graffiti wird aber sozusagen immer salonfähiger und wird in der Bevölkerung zunehmend als Kunstform angenommen. Diese Erkenntnis ist aber erst durch die Arbeiten der Künstler im öffentlichen Raum möglich. Mehr von Patrick Bastian, alias Lachs findet man unter http://www.artdesign-bastian.com/