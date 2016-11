Ehe, dass sind rund gerechnet 23.725 Tage, man könnte auch sagen 569.400 Stunden.Um über so lange Zeit all die vielen Höhen und Tiefen gemeinsam zu meistern, bedarf es sicherlich viel Liebe, Verständnis, Humor und Freude. Aber wie man sieht, haben es die beiden mit Bravour geschafft und allen bewiesen, dass sie füreinander geschaffen sind.Wir wünschen Herrn und Frau Ridder vor allem Gesundheit und Freude, damit sie ihren Weg Hand in Hand weiter gehen können.