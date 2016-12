Knuts bunte Welt

Hürth : Gleuel |

Knut Schulz ist ein Hürther Künstler, mit viel Sinn für Farben und Formen. So war er bereits in jungen Jahren überzeugt etwas mit Farben machen zu wollen. Er erlernte den Beruf des Farblithografen und bearbeitete die Werke anderer Künstler. Erst Jahrzehnte später wurde ihm bewusst, wie viel Kreativität in ihm selber steckte und so begann er zu fotografieren und schlussendlich auch zu malen.



Immer wieder ist man erstaunt über die Kraft der Farben in seinen Werken. Lebendig und voller Lebensfreude sind sowohl seine Fotos als auch seine Gemälde.. Besonders gerne malt er mit Acrylfarben, denn diese kommen seinem Empfinden von Farbintensität am nächsten. Überraschend auch die Vielfalt seiner Kunstwerke. Waren es zunächst noch vorwiegend Blüten, die er malte und fotografierte, kamen immer mehr Landschaften hinzu. Besonders eindrucksvoll ist sein Bild "Die Welle", welches einige Zeit bis zu seiner Zufriedenheit brauchte. Eine echte Herausforderung für Knut Schulz und Motivation um weitere schwierigere Werke anzugehen. Beim Malen findet er Entspannung und auf seinen Fotospaziergängen tankt er Kraft. Manchmal sieht man ihn aber auch "oben ohne", dann, wenn er mit seinem Jeep durch die wundervolle Natur der Eifel braust, die es ihm besonders angetan hat. Dort findet er viele Motive, die man in der ein oder anderen Kunstausstellung bewundern kann.Einer seiner Leitsprüche stammt von Paul Klee: