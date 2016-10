Hier lässt es sich gut auf Fotosafari gehen: Tierbilder aus dem Erlebniszoo Hannover

Was braucht man für Fotos im Zoo? Ein Tele an der Kamera und etwas Geduld (ein bischen Glück ist natürlich auch von Vorteil). Am besten einen Tag ausuchen, an dem nicht zu viele Besucher stören. Der Spruch "Morgenstund hat Gold im Mund" gilt auch für Zoo-Tierfotografen. Wenn die Tiere aus den Ställen morgens wieder ins Gehege kommen, sind sie in der Regel am aktivsten und bieten attraktive Motive.