Eure Meinung zählt-e und nun?

Es ist vollbracht, der Umzug geschah über Nacht.

Liebe Freundinnen und Freunde,meine alte Webseite (Bericht: Eure Meinung zählt ) ist nun komplett umgezogen und damit nicht mehr erreichbar. AAAAAABER man wird heimlich umgeleitet: mein Webdienst ist jetzt bei WordPress angesiedelt. Dort gibt es ein Kontaktformular, von dem aus man mich auch direkt anschreiben kann - oder, wie gehabt, hier bei myheimat.Die Webseite findet sich unter https://francisbeecom.wordppress.com/ . Aber auch die Eingabe www.francis-bee.com führt auf diese Seite. Es schaltet einfach um ;-DIch werde sicher noch die eine oder andere kleinere Änderung vornehmen, aber das Aussehen wird so bleiben und wird nur die Reiter / Karteiseiten / Rubriken betreffen.Bisher umfassen die Themen Krimis, Kalender und Reiseberichte, die allesamt aus meiner Feder und Fotoarchiv stammen.... und das jetzt vorhandene ist erst der Anfang.Jetzt muss ich mich so richtig im Umgang mit der praktischen Handhabung auseinandersetzen. Das ist nicht immer lustig, weil die Erklärungen komplett nur in Englisch vorhanden ist und Softeware auf Deutsch ist schon ´ne Krux.Weiterhin kann man mich zusätzlich über die sozialen Netzwerke erreichen.Für den Inhalt von angegebenen Links, zeichne ich keine Verantwortung, sondern ausschließlich der Hersteller / Besitzer / Betreiber u.a. .Ich freue mich auf Euren Besuch auf meiner neuen Webseite . Ihr könnt meine Berichte liken und teilen und damit weiterempfehlen ... es würde mich freuen.Liebe Grüße... von Eurer freudigen Francis Bee