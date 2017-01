Eure Meinung zählt

Schaut doch mal hier nach und sagt mir, wie ihr die Aufteilung und Farben findet. Der Vergleich zu meiner alten Webseite ist wohl krass, oder? ... Bilder von der bald nicht mehr in der Form aktiven Webseite anbei ...Ich werde aber in Zukunft billiger dabei wegkommen und außerdem kann ich meine Beiträge selbst setzen und muss niemanden "auf den Wecker gehen", der meint, dass bei drei Lesungen/Veröffentlichungen im Jahr, er völlig überfordert und er nicht mein persönlicher Webmaster sei ... na ja, wer meint für den Preis nichts tun zu müssen, muss damit rechnen, dass ich mir was günstigeres suche, wo ich auch noch alles selbst bestimmen kann und das ohne einen Profi-Nachhilfekursus in Sachen Programmieren absolvieren zu müssen, wozu mir die Zeit und Anleitung fehlt.Man kann mich auch von hier dann gut erreichen und anschreiben.Ich habe schon einiges in die Webseite eingebaut ... bin aber noch lange nicht fertig. Gut Ding braucht Zeit.Aber WordPress und Hosting ist auch noch nicht fertig. Der Umzug ist noch nicht abgeschlossen.Ehrliche Antworten bitte ab jetzt :-D hier, unter Kommentare.WordPress ist im übrigen auch ein US-Unternehmen. Die NSA weiß ohnehin alles ... Datenschutz gibt es nicht (mehr), sondern nur was man preis gibt und was nicht.... von der umzugeplagten und total gespannten (auf eure Meinungen)Francis Bee