Hannover: 27 neue Stolpersteine gegen das Vergessen

undvom Büro „Städtische Erinnerungskultur“ hatten ein wahres Mammutprogramm zu bewältigen, um die Verlegung der 27 Stolpersteine pünktlich zu gewährleisten. Innerhalb von nur 5 Stunden ging es kreuz und quer durch Hannover. Die Verlegung der kleinen Erinnerungssteine übernahm wieder - und das ist schon seit knapp 10 Jahren so - der Kölner Aktionskünstler6 Verlege-Orte sollen in Text und Bild näher vorgestellt werden.Kramerstraße 4, Stadtbezirk Mitte, Verfolgtengruppe Politisch Verfolgte, 1 Stolperstein:Gedenken an, Jahrgang 1909, Angehöriger der KPD. Interniert in den Konzentrationslagern Moringen und Esterwegen. Bei Kriegsbeginn als "wehrunwürdig" eingestuft, später dann doch als Soldat in einem Straf- und Bewährungsbataillon an der Ostfront. Dort gerät er in Gefangenschaft und stirbt Ende 1945 in Tamilow/Russland unter nicht geklärten Umständen.An der Gedenkfeier nahmen auch Nachfahren der Familie teil, so Tochterund Urenkel, der eine Rede hielt. Jörg Meinke sang das Lied "Die Moorsoldaten" ". Insassen des KZ Börgermoor bei Papenburg/Emsland zogen mit dem Spaten ins Moor, um Torf zu stechen. Viele Anwesende sangen mit.Laportestraße 24 A, Stadtbezirk Linden-Limmer, 3 Stolpersteine, Verfolgtengruppe Juden/Jüdinnen:Stolpersteine für die Familieund. Sie überlebten den Holocaust und konnten Deutschland verlassen. Tochter Margot „reiste“ im Mai 1935 im Rahmen eines Kindertransports in die U.S.A. und blieb dort. Ihre Eltern Oskar und Meta Katz flüchten im Frühjahr1939 mit dem Schiff nach Shanghai/China. Dort stirbt Meta Katz am 2. August 1947, Ehemann Oskar reist danach in die U.S.A. weiter, wo er im Bundesstaat Wyoming ein Wiedersehen mit Tochter Margot feiern konnte, 1962 stirbt Oskar Katz, im Jahr 1999 seine Tochter Margot, verheiratete Gardner., Sohn von Margot Gardner geb. Katz, kam mit Sohn und Tochter (?) aus den U.S.A. zur Stolpersteinverlegung. An der Veranstaltung nahmen auch Schülerinnen/Schüler das Tellkampf-Gymnasiums Hannover, Arbeitskreis Geschichte, teil.Rampenstraße 5, Stadtbezirk Linden-Limmer, 1 Stolperstein, Verfolgtengruppe Juden/Jüdinnen:Stolperstein für, Jahrgang 1875, durch Anregung von, Linden, der auch die Kosten der Verlegung übernahm.Nach der Pogromnacht 1938 Transport in das KZ Buchenwald. Nur kurzer Aufenthalt dort. Wenige Tage nach seiner Entlassung stirbt Otto Schartenberg am 30. 11. 1938 im jüdischen Kranken- und Alterversorgungshaus, Hannover, Ellernstraße 16, an den erlittenen Misshandlungen.Näheres auch hier: http://www.lebensraum-linden.de/portal/seiten/ein-... Zur Gedenkfeier kamen die beiden Söhneund. Günter wohnt noch in Hannover-Linden, Peter Sheridan kam extra aus Sydney/Australien angereist.Grabstein Otto Schartenberg und Ehefrauauf dem jüdischen Friedhof in Hannover-Bothfeld.Vahrenwalder Straße 18, Stadtbezirk Vahrenwald-List, 1 Stolperstein, Verfolgtengruppe Juden/JüdinnenStolperstein für. Der Arzt, stundenweise auch als Betriebsarzt der Continental-Gummiwerke tätig (die Fabrik liegt gegenüber), flüchtet im August 1938 nach Berufsverbot in die Tschechoslowakei. Ende 1941 wird er in Prag verhaftet und in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Danach im September 1944 Verschleppung nach Auschwitz, dort ermordet.Zur Gedenkfeier war kein Familienangehöriger anwesend. Es erschien jedoch ein Standesvertreter der Ärztekammer Niedersachsen, die auch den Stolperstein in Auftrag gab.Waldstraße 38, Stadtbezirk Vahrenwald-List, 12 Stolpersteine, Verfolgtengruppe Juden/Jüdinnen.Es erschienen keine Angehörigen zur Verlegung.Auf Initiative der Hausgemeinschaft Waldstraße Nr. 38 wurden 12 Steine verlegt. Es wird erinnert an:, Jg. 1883, 1938 Flucht nach Frankreich, interniert in Antibes, nach Freilassung am 22. 12. 1939 in Nizza gestorben., Jg. 1870, deportiert am 23. 7. 1942 nach Theresienstadt, dort am 3.2.1943 ermordet., Jg. 1878, deportiert am 15 .12. 1941 nach Riga, dort ermordet., Jg. 1887, deportiert am 15. 12. 1941 nach Riga, dort am 6.12.1944 ermordet., verheiratete Fleischhower, Jg. 1913, Flucht nach Holland, deportiert 1944 nach Bergen-Belsen, dort ermordet., Jg. 1932, deportiert am 15. 12. 1941 nach Riga, dort ermordet., Jg. 1871, deportiert am 23. 7. 1942 nach Theresienstadt, dort am 19. 2. 1943 ermordet., Jg. 1878, deportiert am 23. 7. 1942 nach Theresienstadt, dort am 6. 3. 1943 ermordet., Jg. 1916, deportiert am 15. 12. 1941 nach Riga, dort ermordet., Jg. 1902, deportiert 1943 nach Auschwitz, dort ermordet am 31. 3. 1943.Jg. 1900, deportiert am 15. 12. 1941 nach Riga, dort ermordet., Jg. 1904, deportiert am 15. 12. 1941 nach Riga, ermordet am 6. 12. 1944 im Außenlager Stutthoff.Yorckstraße 10, Stadtbezirk Hannoer-Mitte, 2 Stolpersteine, Verfolgtengruppe Juden/Jüdinnen.Gedenksteine für:, Jg. 1849 (!), deportiert am 23. 7. 1942 nach Theresienstadt, kurz danach am 2. 8. 1942 ermordet.Die Nationalsozialisten schicken einen 93 Jährigen in das Konzentrationslager, UNFASSBAR., Jg. 1868, gestorben nach massiven Repressalien am 1. 7. 1940 in Hannover, Grab auf dem (jüdischen) Bothfelder Friedhof.Außerdem wurden noch Stolpersteine an 3 weiteren Orten verlegt:Großer Hillen 36, Stadtbezirk Kirchrode-Bemerode-Wülferode, 1 Stolperstein für, Verfolgtengruppe Juden/Jüdinnen.Große Barlinge 4, Stadtbezirk Südstadt-Bult, 1 Stolperstein für, Verfolgtengruppe Wehrkraftzersetzer.Aegidiendamm 8, Stadtbezirk Südstadt-Bult, 5 Stolpersteine für die Mitglieder der FamilieVerfolgtengruppe Juden/Jüdinnen.Quelle: http://www.hannover.de/Kultur-Freizeit/Architektur... Nach der Verlegung wurden die Paten der Stolpersteine und die zahlreichen Familienmitglieder in den Gartensaal des Neuen Rathauses zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Im Auftrag des Rates der Landeshauptstadt Hannover begrüßte Kultur- und Personaldezernentdie Anwesenden.