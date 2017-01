Unbekanntes Motorrad aus Hannover: Meteor Thumann von 1924

Das ET-ZWEIRADMUSEUM in Sassenburg-Grußendorf sucht Informationen zu Motorradmarken aus dem Raum Hannover.

Heute fast unbekannt, doch gab es in den Jahren 1924-26 diverse Motorradmarken in Hannover. Wir suchen sie und wollen sie dokumentieren.Neben EVO, Avis-Celer oder Norwed gab es auch die FirmaElektrische & Fahrzeugfabrik G.m.b.H, Meteordie u.a. Motorradmodelle der Bezeichnung "Thurmann" angeboten hatten.Gerne möchten wir mehr über die Zweiradmarken aus dem Raum Hannover erfahren.Wer kann uns in dieser Richtung unterstützen?Mehr zum Museum hier: http://www.myheimat.de/hannover-mitte/kultur/zwei-wolfsburger-ein-museum-d2664811.html