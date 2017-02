Mega-Zoo (klingt interessant)...DoRu

Inzwischen weiß ich, dass es ihn in ganz Deutschland und Österreich gibt.Am letzten Donnerstag hatte Gertraude für uns die Foto Genehmigung für besagten Mega-Zoo in der Schulenburger Landstr. 120 eingeholt.Mein erster Eindruck: Zoohandlung!Was sich mir dann allerdings bot, überstieg total meinen Erwartungen.Abgesehen vom Futter, Spielzeugen und Behausungen vieler Tierarten, hatten wir es hier tatsächlich mit einem kleinen Zoo zu tun. Volieren, unendlich viele Aquarien, nicht nur für Fische, auch für Korallenriffe "en Miniature", Wasserpflanzen aller Art usw. konnten wir bestaunen.Das Angebot war breit gefächert. Leider sind mir die Echsen und noch einiges andere Getier total abhanden gekommen. Ich denke, ich klebte an den Aquarien, deren Inhalte mich begeistern ließ.....