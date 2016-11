Sieger- und Jubilarfeier bei der Turn-Vereinigung Döhren von 1889.

Die Urkunde für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit erhielten: Frau Irmgard Reimann und Marie-Luise Mühlig, Doris Koltermann ist bereits 65 Jahre im Verein, hierbei blieben die Kinderjahre unberücksichtigt. (Doris …früher: Pfützenreuter) .Auch die „Ableger“ des Sportabzeichens wurden geehrt. So hat Karl-Heinz Hubrich (72) das Sportabzeichen zum 36sten! mal erworben, Gerd Zimmermann (81)konnte das Goldene Sportabzeichen zum 17. mal in Folge erringen und Ulrich Schendzielorz (74) startete in unglaublicher Weise zum 1.mal durch und „erkämpfte“ sich – im wahrsten Sinne des Wortes- gleich das Goldene Sportabzeichen.Unser Sänger und Musiker Paul Harwin sorgte mit Tisch- und Tanzmusik für die nötige Stimmung. Eine Aufführung von Ausschnitten aus Musicals und seiner eigenen Musikrevue mit der liebenswerten Sängerin Nicole Bennit erntete tosenden Beifall.Ein besonderer Dank gebührt der Familie Klopsch mit ihrem Team von der „Leinemasch“ für die hervorragende Bewirtung.