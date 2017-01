Kükentöten- Bundesverwaltungsgericht lässt Berufung zu -VIER PFOTEN begrüßt Neuverhandlung des Verbots-MIT LINK ZUR ONLINEPETITION

40 Millionen Küken betroffen

Alternativen zum Kükentöten

Kornel Cimer, Nutztierexperte bei VIER PFOTEN:„Tiere sind kein Wegwerfprodukt. Das massenhaften Töten in den Brütereien muss gestoppt werden.“In Deutschland werden jährlich 40 bis 50 Millionen männliche Küken der Legelinien gleich nach dem Schlüpfen getötet, weil sie als wertlos eingeschätzt werden. Sie legen keine Eier und werden aus wirtschaftlichen Gründen nicht gemästet. Die Stiftung VIER PFOTEN wirft Bundesagrarminister Schmidt Untätigkeit vor, da dieser sich gegen ein gesetzliches Verbot des Kükentötens sperrt. Stattdessen setzt er auf eine unverbindliche Selbstverpflichtung mit der Wirtschaft. Bis 2017 soll diese das Kükentöten durch ein Verfahren ersetzen, das die Geschlechtsbestimmung im Ei ermöglicht. Die Eier würden dann noch vor dem Schlüpfen vernichtet. VIER PFOTEN kritisiert diese Methode: Die Geschlechtsbestimmung im Ei ist eine nur unzureichende Lösung. Sie bietet keinen Ausstieg aus der einseitigen Zucht und manifestiert die Hochleistung. Außerdem wird dem Aufbau einer nachhaltigen Hühnerzucht damit der Weg versperrt. Stattdessen fordert VIER PFOTEN, die Etablierung von Zweinutzungshühnern zu fördern. Diese eignen sich zur Eierproduktion und zur Mast.VIER PFOTEN arbeitet seit Jahren mit Partnern aus dem Einzelhandel und der Legehennenbranche an diesem Thema. Tierfreundlichere Alternativen sind durchaus möglich und können von der Industrie umgesetzt werden.Um alternative Wege in der Züchtung zu gehen, unterstützt VIER PFOTEN zum Beispiel die Ökologische Tierzucht (ÖTZ). Dies ist eine Initiative der beiden Bio-Verbände Bioland und Demeter. Die ÖTZ hat es sich zum Ziel gesetzt, durch eine nachhaltige und tiergerechtere Zucht eine Alternative zu der Abhängigkeit von industriellen Hochleistungshühnern zu schaffen. Zuchttiere werden hier nicht im Käfig gehalten und nicht auf Hochleistung gezüchtet. Zudem werden die männlichen Küken aufgezogen. www.oekotierzucht.de