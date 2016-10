HNB - Hunden neu begegnen-Hundeschule- HNB Schwaben eröffnet neue Trainingsräume in Thannhausen-Erlös für Tierschutzverein Thannhausen

Hundebesitzer und Hundefreunde in Thannhausen und Umgebung werden sich freuen: Hundetrainerin Julia Hammerschmidt eröffnet in Thannhausen ihre Hundeschule und lädt herzlich zum Tag der offenen Tür ein! Am Sonntag den 30.10.2016 von 13.00 bis 18 Uhr haben alle Interessierten die Möglichkeit ihre neuen beheizten Trainings-/Seminarräume und die eingezäunte Freifläche zu besichtigen und sich über Kurs und Seminar-Angebote zu informieren.

INFOS ZUR HUNDESCHULE FINDEN SIE HIER

Julia Hammerschmidt ist seit 11 Jahren als Hundetrainerin im Einsatz und freut sich sehr nun ihrer Hundeschule ein so tolles und großzügiges Zuhause geben zu können.Die großzügige Indoor-Trainingsfläche mit gelenkschonendem und rutschfestem Boden garantiert für Hund und Mensch ein entspanntes Trainieren bei jedem Wetter! Gerade für Besitzer von Kleinhunden wie Chihuahua, Mops und Co eine willkommene Neuerung.Aber auch die eingezäunte Freifläche kann sich sehen lassen-hier steht unbeschwertem Hundesport und Training an der frischen Luft nichts mehr im Weg!Die Philosophie von Julia Hammerschmidt "HNB-Hunden neu begegnen" bedeutet für die Trainerin ihren Kunden zu helfen ihre Hunde artgerecht, klar, ruhig und sicher zu führen! Den Hund mit einer positiven Einstellung, klarer Körpersprache, konsequentem Handeln und Motivation zum optimalen Begleiter zu machen ist die Trainigsbasis.Sie sieht ihre Aufgabe darin den Hundebesitzern nicht nur mit praktischen Übungen bei der Ausbildung des Hundes zu unterstützen sondern auch fundiertes theoretisches Wissen zu vermitteln. Das Angebot reicht vom individuellen Einzeltrainig über die Grundausbildung und Alltagstauglichkeit von Welpen, Jung-und Althunden bis hin zum HundesportAlle Hundefreunde die am Tag der offenen Tür bei uns vorbei schauen, können an einem Gewinnspiel teilnehmen.Die Preise reichen von Trainingsgutscheinen bei HNB Schwaben im Wert von 80,00, 60,00 und 20,00 €, einem Behandlungsgutschein im Wert von 30,00 € in der Tierheilpraxis Steinke-Beck in Burtenbach (Naturheilkunde-Ernährungsberatung-Physiotherapie), und einem Hundebett der Firma Karlie.Selbstverständlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt! Genießen Sie die Besichtigung bei Kaffee und Kuchen und nutzen Sie die Möglichkeit sich über das Trainigsangebot direkt bei Julia Hammerschmidt zu informieren.Der Erlös von Kaffee und Kuchen geht an den Tierschutzverein Thannhausen!