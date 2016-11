Dieter Falk:" Margot Käßmann hat uns freie Hand gelassen."-Ein Interview mit dem Musikproduzenten Dieter Falk zum " Luther" Musical das ab Januar in großen Arenen zu sehen ist

Er hat schon Nazareth, Pe Werner und Paul Yong Produziert. Er hat unter anderem dafür gesorgt, das Monrose Erfolge hatte. Ab 1990 zeichnete er sich verantwortlich , daß Pur Megaerfolge unter anderem mit der Platte " Abenteuerland" feiern konnte. Musikproduzent Dieter Falk.

Dieter Falk hat kürzlich ein Album mit dem Titel " A Tribute to Martin Luther" veröffentlicht. Infos zu der Platte gibt es

Die Liste läßt sich noch unendlich fortsetzen. Marquess, Brings, Patricia Kaas,Juliane Werding oder Roger Chapman verdanken Dieter Falk hervorragende Produktionen. Der gebürtige Siegener hat unter anderem mit Steve Luthaker von Toto oder Kenny Rogers zusammengearbeitet. Jetzt hat er zusammen mit Michael Kunze das Luther Musical geschrieben und Komponiert.Das Projekt geht ab Januar 2017 auf große Deutschlandtournee. Über die Arbeit und die Tournee habe ich mit Dieter Falk ein Interview geführt. Da wir uns kennen, haben wir das Interview in der Du Form geführt.: Du hast mit Michael Kunze das Pop Oratorium geschrieben. Von wem kam die Idee dazu?:Die Idee kam von Michael Kunze und mir. Wir haben bereits vor 5 Jahren die 10 Gebote gemacht. Das kam damals sehr gut an. Das Jubiläum der 500 jährigen Reformation war für uns der Anlaß für dieses Projekt.: Wie lange habt ihr an dem Projekt gearbeitet?: Wir haben 1 1/2 Jahre in der Vorbereitungsphase daran gearbeitet. In das Projekt ebenfalls Involviert war Margot Käßmann. Sie stand uns als Beraterin zur Seite, hat uns aber immer freie Hand gelassen.: Wart ihr beim Komponieren immer einer Meinung?: Wir haben einen sehr ähnlichen Geschmack. Ich habe an Michael Kunze 25-30 Lieder geschickt. Er hat dann die Texte geschrieben. Ich kenne Michael schon seit 30 Jahren. Wir haben unter anderem vor 8 Jahren am Comeback von Dalia Lavi zusammengearbeitet-: Waren die Solisten für dieses Projekt leicht zu gewinnen?: Ja. Wir haben ein Casting gemacht. Michael und ich haben zusammen mit der Creativen Kirche die das Projekt durchführt die Solisten ausgewählt. Es sind viele die auch in der Musicalszene Rang und Namen haben gekommen. Einige haben wir auch genommen.: Ihr hattet bereits am 31. Oktober vergangenen Jahres die Uraufführung. Wie kam diese an?:Der Grund für das Konzert war unter anderem das Bilder benötigt wurden für die Veranstaltung und auch für die Sänger. Bei den 9 Konzerten werden Bundesweit insgesamt rund 20.000 Sängerinnen und Sänger mitwirken. Durch diese Veranstaltung Bilder und Videos ging das in die Breite, sprich in die Chöre.: Ihr seid ab Januar 2017 mit einem Symphonieorchester auf großer Deutschlandtournee. Wie viele Musiker sind auf der Bühne?: Auf der Bühne werden unter anderem 12 Solisten, 30 Orchestermusiker und eine Band stehen. Die Bühne wird offen sein. Hinter der Bühne werden die Chöre sitzen und von dort aus singen. Der kleinste Chor wird mit 1.800 Mitglieder singen. In Düsseldorf werden es 3.000 Mitglieder sein. Pro Gastspielort werden so zwischen 1.500 und 3.000 Chormitglieder singen.:Für jeden Tourneeort bildet sich ein Projektchor aus ca. 1.500-2.500 Teilnehmern. Wie läßt sich das Organisieren?: Die Creative Kirche hat uns hier sehr geholfen. Ich bin in die Tourorte gereist und habe das Projekt den Chorleitern vorgestellt.Ich habe dan mit den Chorleitern auch geprobt. Die haben es dann in 4 Monaten mit Ihren Chören geprobt. An dem jeweiligen Tourort gibt es dann noch eie Hauptprobe.: Deine Söhne sind ja auch mit in das Projekt involviert. War es schwer sie zu begeistern?:Mein Sohn Paul der ja auch mit seinen 19 Jahren auch schon als Schauspieler im Tatort mitspielte, war von Anfang an mit involviert. Er hat Luther mitkomponiert. Mein anderer Sohn Max wird am Schlagzeug auf der Bühne spielen.: Was werden die Besucher geboten bekommen?: Es wird ein einmaliges Ereignis für die ganze Familie. Musik Kino und Popmusik mit eingängigen Songs?