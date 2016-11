Pop-Oratorium Luther – das Projekt der tausend Stimmen-Live auf großer Deutschlandtournee- Konzerte unter anderem in München und Stuttgart-ZDF zeichnet Abschlusskonzert in Berlin auf

Im kommenden Jahr feiert die Evangelische Kirche ein ganz besonderes Jubiläum. Das Lutherjahr. Bayern hat sich dazu entschlossen, diesen Tag am 31.Oktober als einen einmaligen Feiertag zu deklarieren. Das wird großmächtig gefeiert. Nicht nur Bayern feiert dieses Jubiläum. Auch die Musikwelt begeht dieses Jubiläum mit einem Pop Oratorium "Luther" von Dieter Falk und Michael Kunze.

In unserer Region ist das Musical am 21. Januar um 19 Uhr in der Porsche Arena Stuttgart zu erleben. Tickets gibt es HIER

Ausserdem am 22. Januar um 17 Uhr in der Stuttgarter Porsche Arena. Tickets gibt es HIER

Ein Mensch mit Ängsten, Zweifeln, Gewissenskonflikten undfesten Überzeugungen, genauso wie Theologieprofessor, Ablassgegner,Bibelübersetzer und aus der Kirche ausgestoßener Gläubiger – all das warMartin Luther (* 1483 / † 1546). Der Augustinermönch gilt als eine, wenn nichtals die zentrale Figur der Reformation. Im Jahr 2017 jährt sich am 31. Oktoberzum 500. Mal Luthers sogenannter Thesenanschlag. Er gilt als Beginn derReformation, die Mitteleuropa grundlegend veränderte und sich in vielenBereichen der Gesellschaft auswirkte. Anlässlich dieses Jubiläums hat dieStiftung Creative Kirche aus Witten das Pop-Oratorium Luther – dasProjekt der tausend Stimmen angestoßen. Geschrieben haben das StückMichael Kunze (Libretto) und Dieter Falk (Musik), die bereits 2010 das PopOratorium„Die 10 Gebote“ entwickelten, das die Stiftung Creative Kirche zumKulturhauptstadtjahr 2010 zur Aufführung brachte. Das Pop-Oratorium Lutherhatte am 31. Oktober 2015, dem Reformationstag, seine Welturaufführung in derDortmunder Westfalenhalle. Zu zwei Aufführungen mit 3.000 Chorsägerinnenund –sängern kamen annähernd 16.000 Besucher. 2016 laufen dieVorbereitungen für Aufführungen im Jahr des Reformationsjubiläums: Danngastiert Luther unter anderem in großen Arenen in Düsseldorf, Halle (Westfalen),Hamburg, Hannover, Mannheim, München, Stuttgart und zum krönendenAbschluss in Berlin am 29. Oktober 2017. Prof. Dr. Dr. Margot Käßmann,Botschafterin des Rates der EKD für das Reformationsjubiläum 2017, und Dr.Eckart von Hirschhausen, Kabarettist, Mediziner und Autor, sind Projektpaten.Sehens- und hörenswert ist die Aufführung wegen ihres spektakulären Formats:An jedem Aufführungsort steht ein 1.500 bis 2.500 Sänger starker Chor aufder Bühne. Dazu singen und spielen zwölf erfahrene Musical-Darsteller, ein 40-köpfiges Symphonie-Orchester und eine Band mit sechs Musikern. Sie sorgenbeim Zuschauer für anhaltendes Gänsehautfeeling und ein Musikerlebnis mitNachklang. Hinter den Kulissen sorgen viele – zum großen Teil ehrenamtliche –Mitarbeiter für das Gelingen des Pop-Oratoriums. Interessierte Sängerinnen undSänger können sich unter www.luther-oratorium.de zur Teilnahme anmelden.Eine besondere Qualifikation, Erfahrung mit derartigen Auftritten oderZugehörigkeit zu einer Kirche sind nicht erforderlich: Jeder, der gern singt, kannsich beteiligen.Michael Kunze: „Wir feiern den Sieg des individuellen Gewissens“Aus einzelnen Episoden von Martin Luthers Leben und dem geschichtlichenRahmen haben der erfolgreichste deutsche Bühnenautor Michael Kunze(„Elisabeth“, „Tanz der Vampire“, „Mozart!“ etc.) und der Komponist undProduzent Dieter Falk (Produzent für „Pur“, „Pe Werner“, „Monrose“ u.a.) eingroßes musikalisches Bühnenstück geschaffen. „Das Pop-Oratorium Luther istkein Historienspiel, sondern ein Fest der tausend Stimmen. Wir holen Luther vomPodest und feiern mit ihm den Sieg des individuellen Gewissens über dieübermächtige Autorität einer fragwürdigen Tradition“, sagt Michael Kunze, dersich für die Textarbeit am Stück tief in die Geschichte rund um die Reformationeinarbeitete. Und auch Dieter Falk ist begeistert von dem Stoff, den er in engemAustausch mit Michael Kunze musikalisch verarbeitet hat: „Luther war mitunterauch ein ‚Dickkopf‘. Den kann ich nicht mit weichgespülten Balladen unterlegen.Ein Sturkopf braucht auch eine Rockband, die wirklich Gas gibt. Wir haben eingroßes Orchester auf der Bühne, bei dem das tiefe Blech richtig reinhaut und diePosaunen, die Tuba und die Trompeten auch mal funky spielen.“Im Mittelpunkt der Handlung steht Martin Luther, der 1521 vor dem Reichstagvon Worms aufgefordert ist, seine kirchenkritischen Aussagen zu widerrufen. MitRückblenden und Ausblicken rund um das dortige Geschehen erzählt das PopOratoriumvon Luthers Ringen um die biblische Wahrheit und von seinem Kampfgegen Obrigkeit und Kirche – eine spannende Geschichte um Politik und Religion.Und ein außergewöhnlicher Zugang zu einer hochaktuellen Frage: Wie undwarum konnte Luthers Aufforderung zum „Selber denken“ umfangreicheVeränderungen in der Gesellschaft, in Ehe und Familie, in Bildung, Wissenschaft,Kunst und Musik auslösen?Mit zentralen Aussagen der Reformation auseinandersetzenRalf Rathmann, Vorstand der Stiftung Creative Kirche, freut sich über dieChancen, die das Pop-Oratorium bietet: „Luther entfachte einen Streit über dendirekten Zugang zu Gott, der jedem Menschen offen stehen sollte. Mit dem PopOratoriumbeleben Michael Kunze und Dieter Falk diese Thematik. DieDarstellung wird Zuschauern und Mitwirkenden einen zeitgemäßen Zugang dazueröffnen. Und sie verschafft vielen Menschen die Gelegenheit, zu singen und beigroßartigen Auftritten bleibende Eindrücke mitzunehmen.“ Auch die Botschafterinfür das Reformationsjubiläum Margot Käßmann hebt die Möglichkeiten desStücks hervor: „Eine zentrale Aussage der Reformation lautet: Der Mensch darfund soll frei denken – gerade auch in Glaubens- und Gewissenfragen. In diesesThema und in die Geschichte der Reformation nimmt das Pop-Oratorium Lutherdie Zuhörer auf einzigartige Weise tief mit hinein“.Projektpate Eckart von Hirschhausen freut sich auf die AufführungProjektpate Dr. Eckart von Hirschhausen freut sich als Arzt, Gründer von „Humorhilft heilen" und Beirat des Vereins Singende Krankenhäuser auf das PopOratorium:„Singen und Lachen sind die ursprünglichsten Ausdrucksformen derSeele, deshalb tun sie auch so gut. Einem selber und anderen. Das Herz hüpftauf dem Zwerchfell Trampolin wenn wir singen und lachen. Und gleichzeitigverbindet es sich mit anderen Herzen. Wunderbar! Kommen Sie nach Dortmund.Singen, lachen, tanzen sie mit! Und stecken Sie sich an, mit der gesündestenInfektion: Freude!“