Radbrauerei Günzburg neuer Bierlieferant von LEGOLAND Deutschland Resort

Seit dem 1. Januar 2017 serviert das LEGOLAND Deutschland Resort seinen Gästen Bier der Radbrauerei Günzburg. Brauerei und Freizeitpark unterzeichneten einen Liefervertrag für die nächsten drei Jahre.

Der Vertrag beinhaltet die Lieferung sämtlicher Biersorten, welche im Park und im angrenzenden Feriendorf ausgeschenkt werden. Zur Vertragsunterzeichnung trafen sich Manuela Stone, Direktorin der Gastronomie von Park und Feriendorf, Martin Kring, Geschäftsführer LEGOLAND, und Georg L. Bucher, Geschäftsführer der Radbrauerei, in der Gastronomie des Feriendorfes.„Es freut uns sehr, ab diesem Jahr der Bierlieferant für das LEGOLAND Deutschland Resort zu sein. Das entgegengebrachte Vertrauen ehrt uns sehr. Durch unsere Namensgleichheit mit Stadt und Landkreis bleibt den Gästen aus nah und fern der Name Günzburg sicherlich noch besser im Gedächtnis“, freut sich Georg L. Bucher, Geschäftsführer der Radbrauerei Günzburg über den neuen Liefervertrag.„Wir freuen uns auf die neue Zusammenarbeit mit der Günzburger Radbrauerei. In der Gastronomie setzen wir ganz bewusst auf regionale Partner, da uns dies mehr Flexibilität bietet und wir mit unseren Lieferanten in direktem engem Kontakt sind“, kommentiert Manuela Stone, Direktorin F&B von LEGOLAND Deutschland