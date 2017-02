" Mit der Kritzelei auf dem 10 € Schein konnte ich erst nichts anfangen"- Sendenerin bekommt 10 € Schein Handsigniert von Samu Haber und gewinnt 10.000€

Den heutigen Tag wird die Sendener Bäckereiverkäuferin Andrea Darboe nicht so schnell vergessen.Sie hat bei der Radio 7 10er Jagd den gesuchten 10 € Schein, den Sunrise Avenue Sänger Samu Haber signiert hatte. Mit einem Anruf in der Radio 7 Redaktion war ihr Glück besiegelt, und Moderator Andi Scheiter übergab ihr den Scheck über 10.000 €

Bei ihrem Einkauf im Iller Center erhielt die Bäckereiverkäuferin den 10 € Schein als Wechselgeld, auf dem jemand mit einem Edding unterschrieben hat. " Zuerst, so die Gewinnerin, konnte ich mit der Kritzelei auf dm Schein nichts anfangen,aber ich dachte da hat sich jemand ein Scherz erlaubt."Als Radio 7 Hörerin wußte sie das die Unterschrift in Kombination mit der Richtigen Seriennummer ihr 10.000 € einbringt. Zu Hause hat sie dann die Nummer noch einmal zu ihrer Sicherheit überprüft.Nachdem ihr Puls wieder auf Normalniveau angekommen war, rief sie im Funkhaus an.Heute Morgen kam nun Moderator Andi Scheiter zu ihr an den Arbeitsplatz und überreichte ihr den Scheck.Für die Sendenerin kommt der Gewinn genau zur richtigen Zeit.Nach einer mehrmonatigen Arbeitslosigkeit ist Andrea Darboe zwar wieder in einem Beschäftigungsverhältis, aber das Konto ist trotzdem noch leer." Und vielleicht gönnen sich mein Mann und ich auch einen kleinen Urlaub, das hatten wir schon ewig nicht mehr, so die Gewinnerin"