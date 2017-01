LEGOLAND Deutschland -Feriendorf zum besten Familienhotel in Deutschland gewählt

Grundlage für das Ranking sind Millionen von Bewertungen und Meinungen derinternationalen TripAdvisor-Community innerhalb eines Jahres.Erst vor einer Woche verkündete LEGOLAND Deutschland Resort die Nachricht, 2018 ein großes neues Hotel im Piraten-Design in seinem Feriendorf zu eröffnen, und schon gibtes für das LEGOLAND Feriendorf die zweite freudige Kunde. Bei den Travellers‘ Choice Awards 2017 von TripAdvisor belegt das LEGOLAND Feriendorf in der Kategorie Familienhotels den ersten Platz in Deutschland und im weltweiten Ranking einen fantastischen siebten Platz. Grundlage für das Ranking sind Millionen von Bewertungenund Meinungen der internationalen TripAdvisor-Community innerhalb eines Jahres.„Was für ein sensationeller Auftakt für dieses Jahr! Wir freuen uns riesig über dieAuszeichnung von TripAdvisor mit unserem Feriendorf das beste Familienhotel inDeutschland und weltweit sogar das siebtbeste zu sein! Das Ranking basiert auf den Bewertungen unserer Kunden über unser Angebot und unseren Service. Damit ist diese Auszeichnung das schönste Kompliment, das unsere Gäste unserem Team machen können“, freut sich LEGOLAND Geschäftsführer Martin Kring über die Ehrung der weltweit größten Reise-Website.