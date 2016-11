Giengener Steiff Adventsmarkt in der Stadt der Teddybären-Modellballonglühen am Samstag Abend

Giengen mit dem Giengener Steiff Adventsmarkt die Weihnachtszeit ein. DerMarkt, der auf dem Vorplatz des Steiff Museums und vor der faszinierendenKulisse der Giengener Altstadt aufgebaut ist, hat eine ganz einzigartigeAtmosphäre und zieht alljährlich Besucher aus ganz Deutschland an.Schon die lebendige Krippe, das Karussell und die lebensgroßen Bären, die denVorplatz schmücken, bringen Kinderaugen zum strahlen. Fröhlich heißen dieMaskottchen des Steiff Museums, der Teddybär „Knopf“ und seine Freundin„Frieda“, jeden Besucher willkommen. Mit dem abwechslungsreichen Programman musikalischen und kulturellen Darbietungen sowie dem großen Angebot anhandgefertigten Produkten ist für die ganze Familie, ob Groß oder Klein, etwasdabei.Die offizielle Eröffnung findet am Donnerstag, 01. Dezember um 18:00 Uhr durchSteiff Geschäftsführer Daniel Barth und Oberbürgermeister Gerrit Elser statt. Inden über 30 Buden werden besondere Geschenke, wie einzigartige Strickwaren,Filzprodukte, stilvoller Schmuck und Accessoires, Schäfereiprodukte,Honigprodukte, Dekorationen, Kunstartikel aus Holz und Selbstgenähtesangeboten. An den kulinarischen Ständen kann der Hunger gestillt und sich amGlühwein aufgewärmt werden.Ab 17:30 Uhr am Donnerstag stimmen die musikalischen Klänge der GiengenerTurmbläser auf den Advent ein. Sie geben den Start zum begleitendenShowprogramm, das in den darauf folgenden Tagen mit Musik und Acts auf derBühne zu sehen sein wird. Nach der Eröffnungszeremonie am Donnerstag erfreutzunächst der Musikverein der Stadtkapelle Giengen die Sinne. Am FreitagNachmittag geht es mit Albert dem Spielmann, der auf historischen Instrumentenmusiziert, und den belebenden Klängen der Band Neue Welle Zither-Rock weiter.Am Samstag dem 3. Dezember kommen um 15.30 Uhr alle kleinen Gäste auf IhreKosten, denn der Nikolaus ist zu Besuch und hat einige Überraschungen dabei. Estreten unter anderem die Bläser Ensembles der Städtischen Musikschule Giengenund das Gesangsensemble der Bühlschule Giengen auf. Um 18:10 Uhr kommt eszum alljährlichen Höhepunkt des Adventsmarktes: das faszinierendeLichterspektakel des Modellballonglühens, bei dem viele kleine leuchtendeModellballons in die Nacht gelassen werden. Während sie aufsteigen, heizen dieVillageBoyz die Stimmung an.Am Sonntag dem 4. Dezember, können Besucher ab 13:00 Uhr unter Anleitung derMeisterimkerei Moll Kerzen aus Bienenwachs herstellen. Auf der Bühne gibt unterAnderem der Gospelchor die C(h)orryfeen Weihnachtslieder zum Besten. Um 17:00Uhr führt die Evangelische Kirchengemeinde Giengen zusammen mit demBezirkspopchor „Con spirit“ eine weihnachtliche Geschichte auf. Den feierlichenAbschluss des diesjährigen Giengener Steiff Adventsmarkts bildet das Konzert derstädtischen Musikschule Giengen um 18:00 Uhr in der Stadtkirche.Der Eintritt zum Adventsmarkt ist kostenlos!

Öffnungszeiten

Do. 01.12.2016: 15–20 UhrFr. 02.– Sa. 03.12.2016: 11-20 UhrSo. 04.12.2016: 11–18 Uhr