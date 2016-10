Volleyball: Am Tag der Deutschen Einheit, 03.10.2016, richteten die Damen 1 des TSV Gersthofen ein kleines Volleyball-Turnier aus für einen letzten Test vor ihrem ersten Spieltag der Bezirksliga-Saison 2016/2017.

Die vier Mannschaften TV Planegg-Krailling (Landesliga), TSV Gersthofen, ASV Dachau (beide Bezirksliga) und die zweite Mannschaft des TSV Königsbrunn (Kreisliga) kämpften ab 13:00 Uhr in der neuen Turnhalle der Mittelschule Gersthofen um viele Punkte.Zwar lief für Gersthofen in den Spielen nicht immer alles wie geplant, dennoch setzten sie sich mit einem klaren Sieg (3:0) gegen TSV Königsbrunn 2 durch und verbuchten auch gegen ASV Dachau und TV Planegg-Krailling 2 jeweils einen 2:1-Erfolg. Mit dem gleichen Satzverhältnis wie Dachau belegten sie am Ende allerdings mit dem schlechteren Punkteverhältnis den zweiten Platz.Nach diesem letzten Testlauf ist das Team um Trainerin Sabine Häubl aber gut gerüstet für den ersten Spieltag am Samstag, 08.10.2016, der in der neuen Turnhalle der Mittelschule ab 14:30 Uhr stattfindet.