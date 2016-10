Gersthofer U16-Volleyballerinnen starten mit schwacher Leistung

Da aber eine Spielerin bereits zu alt für die U16 ist, meldete die Abteilung die U16 außer Konkurrenz und das Team startet erneut in der Bezirksklasse.Am ersten Spieltag in Mering am Sonntag, 16.10.2016, gaben sie sich dem FC Langweid und dem TSV Biberbach jeweils mit 0:2 geschlagen. Lediglich das Spiel gegen den Gastgeber TV Mering gewannen die Mädchen um Trainerin Barbara Gistel mit 2:0.Der nächste Spieltag findet am Sonntag, 27.11.2016, in eigener Halle statt. Hier wollen die Mädchen ihren Heimvorteil nutzen und sich mit neuem Kampfgeist und Einsatzwillen einige Siege und Punkte erkämpfen.TSV Gersthofen: Foitzik, Gistel, Heichele, Kehrle, Kreso, Prillwitz, Sander, Schwarz, Sladek, Vogler.