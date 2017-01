Breitensport auf sehr hohem Niveau - Svea Füldner qualifiziert sich beim Gauwettkampf der Rhythmischen Gymnastik zum Bayern-Cup

Trotz Nervosität aufgrund von kurzfristigen Neuerungen in den Wertungskriterien und somit Änderungen der einzelnen Übungen präsentierten Svea Füldner und Paulina Michel saubere Ballübungen und wurden dafür auch mit guten Wertungen belohnt. In Sveas fetziger Bandübung schlichen sich jedoch kleine Fehler ein und auch Paulina musste einen großen Geräteverlust in ihrer anspruchsvollen Bandübung hinnehmen. Am Ende konnte sich Paulina Michel über den soliden neunten Platz und Svea Füldner über den sehr guten dritten Rang sowie die Qualifikation zum Bayern-Cup freuen.