Kulturkreis bot auch 2016 wieder Ausstellungshighlights im Rathaus

Bereits seit seiner Gründung im Jahr 1981 ist der Kulturkreis Gersthofen vor Ort in der Kunst- und Kulturszene aktiv. Seit jeher besteht eine Kooperation mit der Stadt Gersthofen, welche für die jährlich mehrmals stattfindenden Ausstellungen Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Kunstliebhaber können so regelmäßig wechselnde Werke regionaler Künstler im Rathaus bestaunen. Auch im Jahr 2016 nutzten wieder zahlreiche Besucher diese Möglichkeit bei Ausstellungen von insgesamt sieben verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, neben der jährlichen Gemeinschaftsausstellung des Kulturkreises.



Das Jahr 2016 bot mit den verschiedenen Facetten der jeweiligen Künstler eine Menge Abwechslung. Den Startschuss gab die 35. Gemeinschaftsausstellung des Kulturkreises unter dem Motto „Kopfsalat“, gefolgt von Gertraud Schön mit Stücken aus der Reihe „energie - (n)ackte – natur“. Hubert Balze zeigte darauffolgend mit seinen „Menschenbildern“ verschiedene Werke seines Schaffens und übergab die Räume dann zu einem gemeinschaftlichen Projekt vierer Künstlerinnen: Margarethe Külgen, Elisabeth Lachenmair, Gabriele Gruss-Sangl und Annette Richert präsentierten mit „stadt-land-fluss“ verschiedenste Malereien. Zum Jahresende lud der Kulturkreis dann noch zur Vernissage von Winfried Eugen Müllers Ausstellung „müller@art.de“, welche noch bis 13. Januar im Rathaus Gersthofen zu sehen sein wird.



Günter Utz, Kopf und Organisator des Kulturkreis Gersthofen, freut sich über die Möglichkeit, die Räume im Rathaus für die verschiedenen Künstlerausstellungen nutzen zu können und sagt: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt läuft hervorragend, wir erhalten vom Personal bei Bedarf unkomplizierte Hilfe bei der Organisation.“ Auch in Zukunft möchten die Mitglieder des Kulturkreises dank Ihrer Erfahrung aus den letzten drei Jahrzehnten und dem großen Kontaktnetzwerk eine möglichst hohe künstlerische Qualität anbieten und damit das kulturelle Leben in Gersthofen weiter bereichern.

