Seit Kurzem ist der Müllberg für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Wie finden Sie das?

Grundsätzlich habe ich nichts dagegen einzuwenden, auch ich habe die schöne Aussicht bereits genossen. Es ist oben zwar etwas gefährlich, weil der Abfall ja darunter liegt, jetzt ist das Ganze aber schön angelegt.Die Freigabe des Müllbergs ist eine tolle Sache. Ich war schon oben und hatte eine grandiose Aussicht bis zu den Bergen, was sicherlich auch am damals guten Wetter lag.Eigentlich komme ich aus Würzburg, gerade bin ich aber auf der Durchreise und deshalb in Gersthofen. Meine Freundin und ich waren schon einige Male oben gewesen, ihr gefällt die Aussicht ganz gut. Der Zugang zum Müllberg ist sicher ein guter Einfall.Ich finde die Idee gut, da dadurch etwas mehr Grünfläche hinzukommt. Ich selbst bin oft in den Bergen, zum Beispiel in Tirol zum Klettern, unterwegs. Der Müllberg bietet einfach mehr Natur.+++ gersthofer Stimmungsbarometer +++Ich bin gerne in Gersthofen, weil ich hier alles vorfinde, was ich brauche, zum Beispiel Ärzte. Der einzige Punkt, an dem ich etwas zu bemängeln habe, ist die nicht optimale Verkehrsanbindung von Mühlhausen aus. Da würde ich mir eine bessere Verbindung wünschen.Ich bin mit allem zufrieden, nur das „Gersthofer Loch“ gefällt mir nicht. Ich wohne zwar nicht in Gersthofen, bin aber dreimal die Woche oder öfter hier unterwegs, da man in Gersthofen fast alles für den Alltag erwerben kann.