Ein Zeichen für die Macht der Narren Gersthofer Faschingsgesellschaft Lechana setzt Narrenbaum auf dem Rathausplatz

Für diese verantwortungsvolle Aufgabe zeichnet Jürgen Zill verantwortlich. Das Präsidiumsmitglied der Lechana und einige seiner Vereinskollegen verwandelten dafür den einstigen Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz in einen Narrenbaum. Was während des Advents für die Gersthofer ein stimmungsvolles Symbol für die baldige Feier der Geburt des Jesuskindes war, ist nun in verschlankter Form ein unübersehbares Zeichen für die Macht der Lechana.Zill und seine Kollegen befreiten den Stamm von seinen Ästen und kleideten ihn in Rot und Weiß – den Stadtfarben Gersthofens. Nur die Krone blieb erhalten. Sie ist jetzt verziert mit roten und weißen Schleifen sowie Brezen. Darunter prangt zweifach das Bild des Gersthofer „Obernarren“ – also das von Bürgermeister Michael Wörle. Beim Narrenbaumsetzen am Samstagvormittag schmückte die Lechana unter dem Beisein von vielen Schaulustigen den Baum weiter: Schilder von Lechana, Kol-la, Kinder-Kol-la, des Prinzenpaars Sarah I. und Tobias I. sowie des Kinderprinzenpaares Michelle I. und Niklas II. kamen hinzu. Noch bis Aschermittwoch kann der Narrenbaum bewundert werden.