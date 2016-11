Nicht mit mir! – Starke Kinder schützen sich

Neueinsteiger sind herzlich willkommen!

des Deutschen Ju-Jutsu Verbandes.13 Jungen und Mädchen kamen an den fünf Samstagen und lernten in den anderthalb stündigen Einheiten wie gefährliche Situationen vermieden werden können (Prävention), Möglichkeiten zur Stärkung des Selbstbewusstseins und des Auftretens in kritischen Momenten (Selbstbehauptung) und Anleitungen zum Verhalten im Falle tatsächlicher Gewaltanwendung (Selbstverteidigung).Am letzten Tag waren auch die Eltern mit dabei und die Kinder konnten zeigen, was sie gelernt hatten. Kinder, die einen Kurs nach dem Konzept des Deutschen Ju-Jutsu-Verbandes absolviert haben, sind auf mögliche gefährliche Situationen vorbereitet, haben Vertrauen in ihre eigene Stärke und sind im Ernstfall gerüstet, eine brenzlige Situation zu erkennen, sie einzuschätzen und möglichst angemessen zu handeln.In Bayern haben mittlerweile ca. 10.000 Kinder und Jugendliche an den Kursen teilgenommen. Bundesweit wurden ca. 100 Kursleiter/-innen ausgebildet.:Das Projekt wird durch die Deutsche Sportjugend gefördert. Im Oktober 2013 erhielt das Projekt zudem die Auszeichnung "Stern des Sports" der Genobank. Weitere Informationen unter https://jujutsu-germering.de/ju-jutsu/projekte/nicht-mit-mir/ Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de und bei Facebook.