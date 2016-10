Ju-Jutsu Stützpunkttraining Komplexaufgaben

Am 30.09.2016 fand das erste Ju-Jutsu-Stützpunkttraining nach den Sommerferien in Germering statt.



Neueinsteiger sind herzlich willkommen!

Die Abteilung Ju-Jutsu/Karate des SCUG hat die besondere Ehre als einer von drei Vereinen in Bayern regelmäßiger Gastgeber von Stützpunkttrainings zu sein. Dieter Meyer (8. Dan und Ehrenpräsident des Ju-Jutsu-Verband Bayern) konnte neben dem Referenten, Alexander Köhler (3. Dan, Post SV Nürnberg, Mitglied im Lehrteam JJVB), knapp 20 Teilnehmer zum Thema „Komplexaufgaben“ begrüßen.Im Prüfungsfach Komplexaufgaben, die eine besondere Herausforderung darstellen, werden im Ju-Jutsu verschiedene Techniken an einem sich bewegenden, sonst aber passiven Partner demonstriert.Nach der Aufwärmung startete der Referent zunächst mit Bewegungsformen als Grundlage für die später zu behandelnden Komplexaufgaben. Danach wurden mit Pratzen (Schlagpolstern) geeignete Fausttechniken und Kombinationen erarbeitet, die zum Ende des ersten Teils analog der Prüfung zum Orangegurt angewandt wurden.Im zweiten Teil wurden zunächst geeignete Beintechniken (Tritte, Stöße) geübt und mit den bereits trainierten Fausttechniken kombiniert. Im letzten Teil des Stützpunkttrainings standen die Komplexaufgaben zur Dan-Prüfung (Schwarzgurt) auf dem Programm und die bereits erarbeiteten Kombinationen aus Faust- und Beintechniken wurden um Würfe und abschließende Kontrolltechniken am Boden ergänzt.Nach zwei Stunden verabschiedete Alexander Köhler die Teilnehmer, die wieder viele gute Anregungen und Tipps mitnehmen konnten, in das verlängerte (Wiesn-) Wochenende.Wer selber einmal Lust hat, Ju-Jutsu auszuprobieren, ist gerne zum Probetraining eingeladen. Ein Training für Ersteinsteiger findet im Dojo in der Kerschensteiner-Schule statt. Mehr Informationen gibt es unter www.jujutsu-germering.de und bei Facebook