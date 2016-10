Bücherbasar des Nogent-Vereins

Termin zur Abgabe von - natürlich bestens erhaltenen - Büchern ist am Vortag, Samstag, 8. Oktober, von 10.oo bis 12.oo Uhr.Der Erlös des Basars kommt der musikalischen Frühförderung der Franziskusschule in Gersthofen zugute.Wie immer gibt es auch Kaffee und Kuchen, sowie Bücher jeden Genres, CDs und LPs, die ja in letzter Zeit wieder sehr gefragt sind und mit Sicherheit findet man das eine oder andere Schmankerl, vielleicht auch schon für den weihnachtlichen Gabentisch. Der Nogent-Verein freut sich auf viele Interessenten!